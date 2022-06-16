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Вора в законе Леху Иркутского приговорили к 12 годам за криминальный статус

В Новгороде суд дал вору в законе Лехе Иркутскому 12 лет колонии за криминальный статус
Начало событий в новости Сотрудники ФСБ задержали вора в законе Леху Иркутского

Кадр: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Новгородский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 48-летнего вора в законе Алексея Гудыну, известного в криминальном мире как Леха Иркутский или Леха Питерский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя региональной прокуратуры Елену Григорьеву.

Подсудимый признан виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд наложил на него штраф в размере трех миллионов рублей. Вину Леха Иркутский не признал.

По данным следствия, Гудына контролировал криминалитет Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В 1999 году его наделили статусом вора в законе. Леха Питерский входил в Братскую организованную преступную группировку, известную своей особой жестокостью. В 2001 году он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания по уголовному делу, и с тех пор жил по поддельным документам. В разное время он выдавал себя за Андрея Ильина и Андрея Сидоренко. В августе 2021 года началось рассмотрение его уголовного дела.

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Екатерина Власова
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