Судья попросил вора в законе Леху Питерского «не нарываться» и удалил с процесса

В Петербурге суд удалил с процесса за перепалку вора в законе Гудыну, он не признал вину

В Санкт-Петербургском городском суде на выездном заседании по уголовному делу Алексея Гудыны, известного в преступном мире как вор в законе Леха Питерский, произошла перепалка, после которой подсудимого удалили с процесса за неуважение к судье. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

Авторитета судят за занятие высшего положения в преступной иерархии. Адвокаты начали допрос Гудыны, однако он стал спорить с судьей. Тот попросил подсудимого «не нарываться», но в итоге решил рассматривать дело без него. Их перепалка попала на видео.

На кадрах видно, как Гудына разговаривает с судьей на повышенных тонах, тот предупреждает его, что удалит с процесса, если он не угомонится. Подсудимый свою вину не признает. Он заявил на заседании, что не понимает, о чем в обвинении идет речь. По его словам, «следствие открыло интернет и возбудилось».

Выездное заседание в Петербурге проводит Новгородский областной суд. По данным следствия, Гудына контролировал криминалитет Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В 1999 году его короновали и наделили статусом вора в законе, после чего он назначал смотрящих, занимался урегулированием спорных вопросов, взыскивал долги и занимался сбором денег в общак. На эти средства вор в законе оказывал поддержку членам организованных преступных сообществ в местах лишения свободы, живущих по воровскому укладу.

47-летний Гудына ранее неоднократно судим. Он был задержан в июне 2020 года в Кречевицах, куда приехал погостить у матери. Никакого сопротивления он не оказал. Ему вменили статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Леха Питерский входил в Братскую организованную преступную группировку, известную своей особой жестокостью. В 2001 году он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания по уголовному делу, и с тех пор жил по поддельным документам. В разное время он выдавал себя за Андрея Ильина и Андрея Сидоренко.