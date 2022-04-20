Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Судья попросил вора в законе Леху Питерского «не нарываться» и удалил с процесса

В Петербурге суд удалил с процесса за перепалку вора в законе Гудыну, он не признал вину

В Санкт-Петербургском городском суде на выездном заседании по уголовному делу Алексея Гудыны, известного в преступном мире как вор в законе Леха Питерский, произошла перепалка, после которой подсудимого удалили с процесса за неуважение к судье. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

Авторитета судят за занятие высшего положения в преступной иерархии. Адвокаты начали допрос Гудыны, однако он стал спорить с судьей. Тот попросил подсудимого «не нарываться», но в итоге решил рассматривать дело без него. Их перепалка попала на видео.

На кадрах видно, как Гудына разговаривает с судьей на повышенных тонах, тот предупреждает его, что удалит с процесса, если он не угомонится. Подсудимый свою вину не признает. Он заявил на заседании, что не понимает, о чем в обвинении идет речь. По его словам, «следствие открыло интернет и возбудилось».

Выездное заседание в Петербурге проводит Новгородский областной суд. По данным следствия, Гудына контролировал криминалитет Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В 1999 году его короновали и наделили статусом вора в законе, после чего он назначал смотрящих, занимался урегулированием спорных вопросов, взыскивал долги и занимался сбором денег в общак. На эти средства вор в законе оказывал поддержку членам организованных преступных сообществ в местах лишения свободы, живущих по воровскому укладу.

Материалы по теме:
«На кону единство семьи» Лидер преступного мира России призвал объединиться воров в законе. Что стоит за его посланием?
«На кону единство семьи»Лидер преступного мира России призвал объединиться воров в законе. Что стоит за его посланием?
3 марта 2022
«Перед расстрелом он зашил себе рот» Как уголовник из Грузии стал последним вором в законе, приговоренным к казни в СССР
«Перед расстрелом он зашил себе рот»Как уголовник из Грузии стал последним вором в законе, приговоренным к казни в СССР
15 апреля 2022

47-летний Гудына ранее неоднократно судим. Он был задержан в июне 2020 года в Кречевицах, куда приехал погостить у матери. Никакого сопротивления он не оказал. Ему вменили статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Леха Питерский входил в Братскую организованную преступную группировку, известную своей особой жестокостью. В 2001 году он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания по уголовному делу, и с тех пор жил по поддельным документам. В разное время он выдавал себя за Андрея Ильина и Андрея Сидоренко.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о будущем кандидате в президенты от партии Трампа
Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных
Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результату
Россияне массово захотели провести майские праздники на даче
Легализацию криптовалют в России сочли жизненной необходимостью
Московская биржа запустит «вечные» торги долларом и юанем
Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок
На художника Олега Кулика завели уголовное дело о реабилитации нацизма
В Литве решили отработать действия на случай аварии на Белорусской АЭС
Столицу России предложили перенести в географический центр страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.