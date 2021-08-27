Вора в законе Леху Питерского начали судить за контроль криминалитета Петербурга

Новгородский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела Алексея Гудыны, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель суда Мария Воробьева.

По ее словам, первое заседание суда прошло в выездном режиме в Петербурге. Оно было предварительным и, в соответствии с законом, было закрыто для прессы.

Подсудимый является вором в законе, известном в преступном мире как Леха Питерский и Леха Иркутский. По данным следствия, он контролировал криминалитет Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В 1999 году Гудыну короновали и наделили статусом вора в законе. Он назначал смотрящих, занимался урегулированием спорных вопросов, взыскивал долги и занимался сбором денег в общак. На эти средства вор в законе оказывал поддержку членам организованных преступных сообществ в местах лишения свободы, живущих по воровскому укладу.

47-летний Гудына ранее неоднократно судим. Он был задержан в июне 2020 года в Кречевицах, куда приехал погостить у матери. Никакого сопротивления он не оказал. Ему вменили статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Леха Питерский входил в Братскую организованную преступную группировку, известную своей особой жестокостью. В 2001 году он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания по уголовному делу, и с тех пор жил по поддельным документам. В разное время он выдавал себя за Андрея Ильина и Андрея Сидоренко.