На вора в законе Гия Свердловского пожаловались из-за обмана на 50 миллионов

В Екатеринбурге на вора в законе Георгия Акоева, известного в криминальных кругах как Гия Свердловский, пожаловались другим авторитетам после обмана на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, гражданин Азербайджана вступил в теневую сделку с людьми вора в законе, согласившись продать им шесть килограммов золота. Свердловский обещал перепродать драгоценный металл дороже и поделиться прибылью, однако, получив добычу, пропал.

Как уточнил источник издания, в ходе сделки азербайджанец потерял около 50 миллионов рублей, однако в полицию он не пошел. Разрешить конфликт он решил, обратившись к другим криминальным авторитетам.

В 2017 году Георгий Акоев вышел из колонии, где отбывал наказание за разбой. Первые несколько лет на свободе он не привлекал к себе лишнего внимания, однако за последний год стал вести себя активнее.