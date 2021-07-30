Сорвавший высылку вор в законе Авто Копала две недели прожил в аэропорту Киева

Вор в законе Автандила Кобешавидзе по прозвищу Авто Копала две недели прожил в терминале аэропорта Борисполь в Киеве после того, как съел свой паспорт и тем самым сорвал высылку из страны. Об этом сообщает «Dетектив-Info».

Самолет с авторитетом на борту улетел в Турцию.

Авто Копалу 10 июля должны были выдворить с Украины в Грузию, а не в Россию, где он объявлен в розыск с 2019 года по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Его первым посадили в самолет, направлявшийся в Батуми. Однако сразу же после посадки вор съел паспорт. Пока правоохранители решали, как им поступить, остальных пассажиров не пускали на борт. Их продержали в зале ожидания сутки без объяснения причин задержки вылета рейса. Путешественникам не предоставили ни отель, ни воду, ни питание.

8 июля украинский суд принял решение отпустить авторитета под домашний арест, поскольку не нашел в материалах дела доказательств наличия у него статуса вора в законе. Сообщалось, что Кобешавидзе вышел из СИЗО благодаря взятке украинским спецслужбам в 300 тысяч долларов от представителей криминального мира. Авто Копала был задержан в Одессе весной 2020 года.

Кобешавидзе родился в 1955 году в Грузии, статус вора в законе получил почти полвека назад. У авторитета семь судимостей за кражи, бродяжничество, сопротивление милиции, мошенничество и грабеж. Свой последний, 12-летний срок он отбывал в Курганской области. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Он вышел на свободу в 2016 году.