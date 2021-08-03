Присяжные оправдали фигуранта первого в России дела о ворах в законе

Присяжные заседатели в Томском областном суде вынесли вердикт по первому в России делу вора в законе о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Подсудимый был оправдан по статье 210.1 УК РФ, наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время по данному делу будет назначен приговор. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, такое решение коллегии присяжных влечет за собой оправдание фигуранта.

Отмечается, что имя обвиняемого — Николай Кузьмичев, он также известен как Коля Томский. Житель Томска был задержан в мае 2019 года. По версии следствия, он являлся вором в законе и управлял криминальными элементами не только в Томской и Кемеровской областях, но и по всей России. Статус вора в законе он получил в 2013 году, однако отрицал наличие прозвища и статус в уголовном мире.

Ранее в Краснодарском крае вынесли приговор вору в законе Давиду Джангидзе, известному в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Его признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

