Вора в законе Дато Краснодарского приговорили к восьми годам колонии

В Краснодарском крае вынесли приговор вору в законе Давиду Джангидзе, известному в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Дато обладал безоговорочным авторитетом в преступной среде и контролировал территории всего края. Кроме того, придерживаясь криминальной идеологии, он сохранял преступные традиции и обычаи.

Его признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Как уточняет агентство, это первый приговор, вынесенный по «воровской статье» на территории Краснодарского края.

Давид Джангидзе был коронован в июне 2013 года в Риме на сходке группы «грузинских» воров в законе. Вместе с ним статус получили еще пять смотрящих за регионами России, в том числе Бондо Стуруа (Бондо Казахстанский), Георгий Торадзе (Гога Кутаисский), Раджен Шулая (Ражден Питерский), Илия Гаглоев (Ило Калининградский) и Артем Саргсян (Артем Саратовский).