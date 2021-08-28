В Сербии нашли неизвестную коллекцию автографов Бродского

В Сербии обнаружена ранее не известная исследователям коллекция автографов и шаржей руки советского поэта Иосифа Бродского, сообщает ТАСС. Ее нашли в частном собрании поэта и писателя Милована Данойлича.

Данойлич был первым переводчиком Бродского на сербский язык. В результате между ними завязалась дружба. Именно это стало причиной того, что Бродский рисовал шаржи на сербского коллегу.

Обнаруженная коллекция состоит из автографов к книгам, нескольких рисунков и личных писем Бродского. Один из автографов был передан на хранение в частную библиотеку «Адлигат» в Белграде и хранится в ее постоянной экспозиции.

Иосиф Бродский начал печататься в СССР в 1960-х годах, однако в 1972-м был лишен советского гражданства и вынужден покинуть страну из-за диссидентской деятельности. После этого он жил в Европе и США, а с 1977 года стал американским гражданином. Бродский является лауреатом Нобелевской премии по литературе 1987 года. Умер он в 1996-м и похоронен в Венеции.

