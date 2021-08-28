Названа дата запуска российской «Луны-25»

Одной из возможных дат запуска российской миссии «Луна-25» является 25 мая 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

«Даты [старта в мае] уже определены. Там будет два или три дня, когда можно будет лететь. [Это] в 20-х числах мая», — назвал другой собеседник агентства.

В августе «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Российской академии наук сообщила, что «Роскосмос» переносит запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года из-за недостатка времени на подготовку элементов программы.

В апреле 2020 года РИА Новости, ссылаясь на «Роскосмос», напомнило, что российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25» сядет на Луну в октябре 2021 года.