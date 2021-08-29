Эрдоган заявил о поступившем на вооружение «уничтожителе» российского «Панциря»

Президент Турции Эрдоган рассказал, что на вооружение в армию поступил БПЛА Akinci

На вооружение в турецкую армию поступил новейший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci. Об этом в ходе трансляции в Twitter-аккаунте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя», — рассказал он.

В апреле турецкая компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения повышенной дальности MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.

В ноябре 2020 года директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что западные страны лишили Турцию доступа к двигателям для военной техники, в частности для ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2, производимых Baykar.