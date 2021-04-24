Турция показала боевое применение «уничтожителя» российского «Панциря»

Турецкая компания Roketsan опубликовала на YouTube ролик, в котором, как пишет «Российская газета», показала первое боевое применение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akinci, сбросившего высокоточные боеприпасы семейства MAM.

Издание отмечает, что показанный на видео БПЛА является третьим летным экземпляром разведывательно-ударного Akinci.

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В апреле Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения повышенной дальности MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.

В ноябре 2020 года директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что западные страны лишили Турцию доступа к двигателям для военной техники, в частности для ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2, производимых Baykar.

В августе того же года первый полет совершил второй прототип Akinci, оснащенный двумя турбовальными двигателями АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».