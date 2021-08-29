Умер легендарный исполнитель регги Ли Перри

Регги-исполнитель Ли «Скрэтч» Перри умер в возрасте 85 лет на Ямайке

Продюсер и исполнитель регги Рэйнфорд Хью Перри, более известный как Ли «Скрэтч» Перри, умер на 86-м году жизни, написал премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс в своем Twitter.

Музыкант скончался в возрасте 85 лет в больнице Ноэля Холмса на западе Ямайки. Причина его смерти не раскрывается, сообщает Rolling Stone.

Хоулнесс в своем Twitter выразил соболезнования близким, друзьям и поклонникам «легендарного певца». Он отметил, что Перри всегда будут помнить за его выдающийся вклад в музыку. «Пусть его душа покоится с миром», — заключил премьер.

Ямайский политик подчеркнул, что Перри стал одним из «первопроходцев» даб-музыки в 1970-х годах, когда стал использовать студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций из уже написанных треков регги. Он сотрудничал с разными музыкантами, включая Боба Марли, группы The Wailers, Beastie Boys и другими.

Ранее умер основатель британской регги-группы UB40 Брайан Треверс. Музыканту, долго боровшемуся с раком, было 62 года. В 2019 году Треверсу провели ряд операций по удалению опухолей головного мозга.