Культура
 
Последние новости
Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира
Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на Олимпиаде-2022
Змея укусила девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга
Викторию Боню публично избили молотком
Певец Владимир Левкин рассказал о любимых местах в Москве 
Макрон предупредил о возрождении ИГ
Талибы пообещали раздельное образование для афганских студентов и студенток
Некоторым российским регионам пообещали снег в начале сентября
Эрдоган заявил о поступившем на вооружение «уничтожителе» российского «Панциря»
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер легендарный исполнитель регги Ли Перри

Регги-исполнитель Ли «Скрэтч» Перри умер в возрасте 85 лет на Ямайке
Перейти в «Мою Ленту»
Ли Перри
Ли Перри
Фото: Carsten Thesing / Global Look Press

Продюсер и исполнитель регги Рэйнфорд Хью Перри, более известный как Ли «Скрэтч» Перри, умер на 86-м году жизни, написал премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс в своем Twitter.

Музыкант скончался в возрасте 85 лет в больнице Ноэля Холмса на западе Ямайки. Причина его смерти не раскрывается, сообщает Rolling Stone.

Хоулнесс в своем Twitter выразил соболезнования близким, друзьям и поклонникам «легендарного певца». Он отметил, что Перри всегда будут помнить за его выдающийся вклад в музыку. «Пусть его душа покоится с миром», — заключил премьер.

Ямайский политик подчеркнул, что Перри стал одним из «первопроходцев» даб-музыки в 1970-х годах, когда стал использовать студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций из уже написанных треков регги. Он сотрудничал с разными музыкантами, включая Боба Марли, группы The Wailers, Beastie Boys и другими.

Ранее умер основатель британской регги-группы UB40 Брайан Треверс. Музыканту, долго боровшемуся с раком, было 62 года. В 2019 году Треверсу провели ряд операций по удалению опухолей головного мозга.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер основатель группы The Wailers
Умер регги-музыкант Джонни Нэш
Умер фронтмен Toots and the Maytals
Другие материалы рубрики
Культура16:0223 августа

«Ой, девки, загуляю!»

Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
14:0324 августа

Disney обвинили в женоненавистничестве из-за скандала со Скарлетт Йоханссон

12:0824 августа

Экс-фронтмен Sex Pistols проиграл суд с бывшими коллегами по группе

11:3624 августа

Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Культура16:0116 августа

Встали на поток.

Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
10:3824 августа

Элджей высмеял расставание с Ивлеевой в новой песне

10:1824 августа

Marvel выпустила финальный трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

07:5424 августа

Раскрыт секрет скрипок Страдивари

Культура00:02 8 августа

«Я достал из раны бомбу и оцепенел»

Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
05:5424 августа

Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей

00:5124 августа

Волонтер рассказал об изменившейся до неузнаваемости МакSим

00:3524 августа

Канье Уэст отомстил канадскому рэперу и раскрыл его домашний адрес

Россия
«В США Ельцин нес ахинею»
Последний министр СССР — о крахе страны, бастующих шахтерах Донбасса и пьяных толпах в Москве
«Стало больше разрывов легких»
Новые штаммы коронавируса несут еще более опасные симптомы. Чего от них ждать?
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Россияне начали брать крупные микрозаймы
Систему кибербезопасности Сбера назвали лучшей в Европе
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Коронавирус оставил мир без кофе
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о службе в МВД предполагаемого убийцы девочки в Тюмени
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Россиянка устроилась наркокурьером ради спасения возлюбленного
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Налоговый инспектор получил условный срок за советы по уклонению от налогов
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врачи признали популярный в TikTok челлендж опасным
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Максим Галкин рассказал о неожиданном поступке пьяного Баскова
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
В День знаний пройдет премьера подростковой драмы «Урок демократии»
Познер раскрыл свое отношение к смертной казни
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Три автомобиля попытались съехать с шоссе и застряли между отбойников
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Cadillac вернётся в Ле-Ман через два года с новым гиперкаром
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Nissan объяснил, почему «не гнался за цифрами» при разработке нового спорткара
Хороший парень Outlander: гид по тому, как не надоесть покупателям
Перед сменой поколений кроссовер снова модернизировали
Chevrolet Camaro получит мотор Blackwing перед выходом на пенсию
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
Челябинцам провели экскурсию по первой крепости города
Проект «Казанские гастроли» пройдет на всей территории Татарстана
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы