Умер основатель британской регги-группы UB40 Брайан Треверс

Умер основатель, саксофонист и автор песен культовой британской регги-группы UB40 Брайан Треверс. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

Музыкант скончался в воскресенье, 22 августа, в своем доме в пригороде Бирмингема в окружении семьи. Ему было 62 года.

Известно, что Треверс долгое время боролся с раком. В 2019 году он перенес несколько операций по удалению опухолей головного мозга.

Брайан Треверс родился 7 февраля 1959 года. В 1978-м он вместе с Джимми Брауном, Эрлом Фолконером и Али Кэмпбеллом создал группу UB40. Отмечается, что тогда никто из них еще не умел играть на инструментах. Впоследствии UB40 стал самым коммерчески успешным коллективом за всю историю жанра.

Первый сингл группы Food For Thought 1980 года выпуска вошел в десятку хитов национального чарта Великобритании. В том же году вышла дебютная пластинка UB40, поднявшийся до второго места топ-10 альбомов и ставший «платиновым».

Общий тираж пластинок группы превышает 70 миллионов копий. Альбом Rat In The Kitchen 1986 года также был издан в СССР фирмой «Мелодия» по лицензии DEP International. В ноябре того же года UB40 дали концерт в Лужниках, на котором впервые в Советском Союзе зрителям разрешили танцевать.