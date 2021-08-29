В России с помощью ДНК нашли причастных к более трем тысячам преступлений

МВД РФ: за семь месяцев с помощью базы ДНК найдены причастные к трем тысячам преступлений

С января по июль 2021 года в России с помощью базы ДНК найдены лица, причастные к совершению трех тысяч преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ведомстве отметили, что регистрация генома необходима для неопознанных трупов, осужденных, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений на сексуальной почве, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следствия.

Ранее ДНК, взятое с тела убитой в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, позволило установить личность человека, совершившего это преступление. Им оказался 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной. Сообщалось, что он служил в полиции и спецназе, а после увольнения изготавливал мебель.