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Пациенты с COVID-19 устраивали оргии в госпитале Таиланда

Полиция Таиланда провела рейд в госпитале, где больные COVID-19 устраивали оргии
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Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Таиландская полиция провела рейд в госпитале, где пациенты с COVID-19 устраивали оргии и нарко-вечеринки. Об этом сообщает издание The Nation Thailand.

Персонал полевого госпиталя в провинции Самут Паркан обратился к правоохранителям с жалобами на конфликты с пациентами. В последовавшей полицейской операции приняли участие бойцы спецназа ISOC. При обысках полиция обнаружила материалы с камер видеонаблюдения, на которых некоторые больные занимаются сексом и принимают наркотики.

Личности нарушителей установить не удалось. При этом у пациентов изъяли партию контрабандных сигарет. Судя по всему, их перепродавали через полевой госпиталь населению провинции.

Ранее полиция Таиланда задержала десятки туристов, которые приняли участие в вечеринке, в обход антикоронавирусных ограничений. На организаторов мероприятия пожаловались местные жители. Сообщается, что незаконная вечеринка проходила на курорте Паттайя.

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