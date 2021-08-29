Пациенты с COVID-19 устраивали оргии в госпитале Таиланда

Таиландская полиция провела рейд в госпитале, где пациенты с COVID-19 устраивали оргии и нарко-вечеринки. Об этом сообщает издание The Nation Thailand.

Персонал полевого госпиталя в провинции Самут Паркан обратился к правоохранителям с жалобами на конфликты с пациентами. В последовавшей полицейской операции приняли участие бойцы спецназа ISOC. При обысках полиция обнаружила материалы с камер видеонаблюдения, на которых некоторые больные занимаются сексом и принимают наркотики.

Личности нарушителей установить не удалось. При этом у пациентов изъяли партию контрабандных сигарет. Судя по всему, их перепродавали через полевой госпиталь населению провинции.

Ранее полиция Таиланда задержала десятки туристов, которые приняли участие в вечеринке, в обход антикоронавирусных ограничений. На организаторов мероприятия пожаловались местные жители. Сообщается, что незаконная вечеринка проходила на курорте Паттайя.