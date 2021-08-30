Орландо Блум едва не умер после падения с третьего этажа

Британский актер Орландо Блум рассказал, что едва не умер в 1998 году после падения с третьего этажа. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист выложил старый снимок, на котором он едет на велосипеде. При этом на его спине можно увидеть бандаж.

«Это примерно 1998 год. И это я в бандаже где-то через три месяца после того, как упал с третьего этажа и сломал позвоночник, едва избежав смерти и паралича. С тех пор каждый день благодарю свое тело за то, что оно позволяет мне выходить за рамки моих возможностей и жить на грани (теперь безопаснее)», — написал Блум.

Весной актера высмеяли в сети после публикации интервью, в котором он раскрыл подробности своей необычной диеты. «В девять утра я завтракаю, обычно это овсяная каша, немного фундукового молока, корица, ванильная паста, орехи, ягоды годжи, веганский протеиновый порошок, чашка чая PG tips. Мое питание на 90 процентов основано на растениях, я ем кусок хорошего красного мяса где-то раз в месяц. Я иногда смотрю на коров и думаю, что это самое прекрасные создания на планете», — заявил артист. После этого интервью Блума принялись сравнивать с главным героем книги и фильма «Американский психопат».

