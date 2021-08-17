Орландо Блум полностью обнажился на публике

Британский актер Орландо Блум показал фото, на которых он запечатлен полностью раздетым

Британский актер Орландо Блум показал несколько фотографий, на которых он был запечатлен полностью раздетым. Обнаженные кадры 44-летний артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Властелина колец» попозировал спиной к камере во время отдыха у водоема. Область ягодиц Блум прикрыл значком эмоджи в виде персика. Отмечается, что на другом берегу озера во время съемки также находились отдыхающие, однако они были одеты.

Известно, что в 2016 году папарацци запечатлели Блума обнаженным на отдыхе вместе с поп-певицей Кэти Перри. Тогда актера катал избранницу на доске для паддлбординга.

В июле этого года американская певица Холзи (Halsey, настоящее имя — Эшли Николетт Франджипани) опубликовала в Instagram обложку грядущего альбома, на которой предстала с обнаженной грудью. Подписчики удивились, что артистка сумела избежала блокировки в соцсети, запрещающей контент с женскими сосками. На снимке исполнительница предстала в образе Мадонны, восседающей на металлическом троне с Христом на руках.