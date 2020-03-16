Орландо Блум вспомнил о полугодовом воздержании до встречи с Кэти Перри

Британский актер Орландо Блум вспомнил о полугодовом воздержании до встречи со своей невестой, американской певицей Кэти Перри. Об этом сообщает The Sunday Times.

Артист рассказал, что у него не складывались отношения с противоположным полом, и друг посоветовал ему на несколько месяцев отказаться от секса. Он пояснил, что так Блум сможет посещать различные вечеринки, не думая о том, с кем он там может познакомиться.

По словам актера, изначально он планировал избегать сексуальных контактов и мастурбации три месяца, однако в итоге смог продержаться полгода. «Мне нравилось, как я начал относиться к женщинам и феминности внутри себя», — поделился он. Блум также выразил мнение, что порнография негативно влияет на либидо людей и их личную жизнь.

В феврале 2019 года Кэти Перри рассказала о помолвке с актером, выложив фотографию, на которой она запечатлена вместе с женихом. Позднее она также объявила о своей беременности. Пара планировала пожениться в Японии летом, однако им пришлось отложить церемонию из-за вспышки коронавируса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!