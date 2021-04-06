Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали лицо своего ребенка

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орладно Блум впервые показали лицо их дочери Дэйзи. Фотографии, предоставленные папарацци, опубликовал портал Page Six.

На снимках было запечатлено, как семья прошлась по калифорнийскому пляжу. Отмечается, что звездная пара и раньше появлялась на публике с ребенком, но в этот раз поклонники впервые смогли отчетливо разглядеть лицо младенца.

Известно, что Дэйзи Дав Блум (полное имя девочки — прим. «Ленты.ру») родилась в августе 2020 года. Тогда знаменитые родители опубликовали по случаю появления дочери на свет фото ее руки в Instagram. Также отмечается, что поп-певица и звезда фильма «Властелин колец» обручились в феврале 2019 года, однако до сих пор официально не подтверждали факт свадьбы.

Ранее голливудского актера Орландо Блума высмеяли после интервью для The Sunday Times, в котором артист раскрыл подробности своей необычной диеты. Тогда Блума сравнили с главным героем книги и фильма «Американский психопат».