Умер один из основателей группы Iron Butterfly Рон Буши

Скончался один из основателей и барабанщик рок-группы Iron Butterfly Рон Буши

Американский музыкант, барабанщик, основатель и участник рок-группы Iron Butterfly Рон Буши умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Буши скончался утром в воскресенье, 29 августа, в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Музыкант ушел из жизни в окружении членов семьи. Известно, что мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 79 лет.

Рон Буши родился 23 сентября 1945 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был одним из основателей и единственным музыкантом Iron Butterfly, который участвовал в записи всех шести студийных альбомов коллектива. Буши наиболее известен своим культовым барабанным соло в хите Iron Butterfly 1968 года In-A-Gadda-Da-Vida.

Совмещая участие в Iron Butterfly Буши также играл и с другими группами, такими, как Magic и Gold. В середине 2010-х барабанщик перестал выступать на постоянной основе из-за проблем со здоровьем.