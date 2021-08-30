Двухлетняя девочка потрогала зарядное устройство для телефона и умерла

Девочка из Бразилии погибла от удара током после прикосновения к зарядному устройству

Двухлетняя девочка погибла от удара током после прикосновения к зарядке для мобильного телефона в бразильском муниципалитете Эрере. Об этом сообщает издание The Mirror.

Сара Альвес де Альбукерке случайно дотронулась до зарядного устройства у себя дома. Девочка получила сильный удар током и была доставлена в больницу. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти жизнь ребенка.

Полиция расследует обстоятельства гибели девочки. Неизвестно, был ли телефон подключен к зарядке, и было ли зарядное устройство изготовлено известным брендом.

Мэр города Эммануэль Гомес Мартинс выразил соболезнования семье в Facebook. «Правительство Эрере выражает глубочайшее сожаление о гибели Сары Альвес де Альбукерке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Ройет, Таиланд, школьница умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Родители обнаружили тело дочери, когда зашли в ее комнату, чтобы позвать на ужин.

