Девушка взяла в руки подключенный к зарядке телефон во время грозы и умерла

Бразильянка c подключенным к розетке телефоном в руках погибла от удара молнии

Девушка из бразильского муниципалитета Сантарен держала в руках подключенный к зарядному устройству телефон и погибла от удара молнии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Радья Феррейра де Оливейра находилась у себя дома во время грозы и держала в руках подключенный к розетке мобильный телефон. В этот момент в дом ударила молния. Девушка получила мощный удар электрическим током.

Пострадавшей вызвали врачей, но семья успела оказать ей первую помощь и увезти в больницу до прибытия медиков. Попытки спасти Оливейру оказались безуспешными. По прибытии в больницу врачи констатировали ее смерть.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка погибла от удара током после прикосновения к зарядке для мобильного телефона в бразильском муниципалитете Эрере. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти жизнь ребенка.

