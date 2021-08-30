В Москве суд приговорил вербовщика террористов к 14 годам колонии

В Москве суд приговорил мигранта, вербовавшего сторонников международных террористов, к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Установлено, что 45-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья разделял идеи радикального ислама и международной террористической организации, запрещенной в России.

В 2018 году он вместе с сообщниками вербовал сторонников террористов. В частности, познакомился с мужчиной и убедил его в том, что действия террористической организации соответствуют канонам религии. Кроме того, подсудимый навязал новому знакомому мысль о том, что тому необходимо принять личное участие в деятельности террористов за границей.

Мигранта признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Склонение к участию в деятельности террористической организации») УК РФ. Первые три года и шесть месяцев срока он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.