В подвале российского дома нашли склад взрывчатки и боеприпасов

Жильцов дома в Саранске эвакуировали после обнаружения схрона оружия в тайнике в подвале

В столице Мордовии Саранске в тайнике в подвале жилого дома обнаружен схрон оружия. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по республике.

28 августа в дежурную часть отдела полиции Саранска поступило сообщение от жителя дома на улице Степана Разина о нахождении в подвале предметов, похожих на боеприпасы и взрывные устройства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Бойцы Росгвардии оцепили территорию и эвакуировали жильцов дома с опасной находкой. Во время осмотра подвала специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра.

Арсенал направили на судебно-баллистическую экспертизу.

Как отметили в МВД, по одной из версий, схрон оружия мог принадлежать участникам преступной группировки, действовавшей в Мордовии более 15 лет назад.