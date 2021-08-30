Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера

Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин женился на своей избраннице Марии Гончар. Пара оформила брак в одном из подмосковных ЗАГСов. Фотографии с торжественной церемонии молодожены опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.

Церемония бракосочетания состоялась в кругу людей, близких паре. Предполагается, что пышный праздник супруги планируют устроить позже. Для заключения брака супруги выбрали классические наряды: черный костюм и белое платье.

Телегин и Гончар вместе около двух лет: хоккеист ушел к новой избраннице от Пелагеи, оставив певицу с их общей дочерью Таисией. Спортсмен сделал предложение возлюбленной весной 2021 года в родном городе девушки — Нижневартовске. По информации СМИ, семья Гончар является финансово обеспеченной. Девушка — дочь миллионера, утверждает Starhit.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году, спустя год у пары родилась дочь Таисия. Супруги оформили развод в Никулинском суде Москвы в декабре 2020 года. Певица отсудила у бывшего мужа четверть его дохода на алименты для дочери. Пелагея решила хранить средства на счету до достижения совершеннолетия ребенка. Согласно решению суда, девочка живет с матерью.