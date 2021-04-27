Экс-супруг захотел отсудить у Пелагеи половину гонораров

Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, захотел отсудить у бывшей жены половину гонораров за концерты. Об этом сообщает Starhit.

Адвокат артистки Филипп Рябченко пояснил, что спортсмен претендует на все деньги от выступлений, которые Пелагея получила за три года в браке. При этом экс-муж исполнительницы ранее врал в суде о своих доходах: он продал приобретенную в браке квартиру за 30 миллионов рублей, в итоге эти деньги исчезли.

Отмечается, что Телегин также продолжает делить через суд московские апартаменты стоимостью 85 миллионов рублей, в которых певица проживает вместе с ребенком. При этом хоккеист не участвовал в их покупке — они были приобретены на деньги матери артистки.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого артистка с 2010 по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Официально их брак был расторгнут в декабре 2020 года.