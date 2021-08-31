Группа ABBA завела аккаунт в TikTok

Группа ABBA опубликовала первый пост в соцсети TikTok с песней Dancing Queen

Шведская поп-группа ABBA завела аккаунт в социальной сети TikTok. На это обратило внимание издание Billboard.

Первым постом в соцсети стал ролик с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. На данный момент видео набрало более 2,6 миллиона просмотров.

Позже в аккаунте появилось еще одно видео с анонсом проекта Abba Voyage. «Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид», — говорится в сообщении. На данный момент на аккаунт группы подписаны более 239 тысяч пользователей.

Ранее стало известно, что ABBA планирует выпустить пять новых песен после 39-летнего перерыва в творчестве. Ожидается, что новые композиции выйдут 3 сентября. В этом же месяце пройдет шоу Abba Voyage.