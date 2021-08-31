Apple потратит миллионы долларов на расовое равенство

Компания Apple пообещала пожертвовать 30 миллионов долларов в рамках программы по достижению расовой справедливости. Как сообщает CNBC, деньги будут потрачены на проекты по обеспечению равенства в образовательных и научных учреждениях.

Компания планирует сотрудничать с Калифорнийским государственным университетом и партнерскими колледжами, чтобы запустить глобальный инновационный центр по обучению латиноамериканцев, ориентированный на науку, технологии, инженерию и математику. Apple предоставит проекту техническую и дизайнерскую поддержку. А совместно с Университетом Теннесси техногигант увеличит число центров программирования в исторически «черных» колледжах и университетах. Обучение написанию кода станет доступным в еще 11 учреждениях, общее число которых достигнет 45.

Финансирование от Apple получат занимающиеся экологической повесткой четыре организации, возглавляемые темнокожими, латиноамериканцами и индейцами. Еще семь грантов достанутся учреждениям, которые поддерживают расовую справедливость. Компания также будет работать с общественными колледжами над программами, помогающими заключенным и условно-досрочно освобожденным осваивать новые навыки. Проект должен снизить уровень рецидивизма.

На достижение расового равенства пожертвовала крупную сумму и бывшая жена Джеффа Безоса. Маккензи Скотт перевела более 1,6 миллиарда долларов образовательным некоммерческих организациям, колледжам и университетам. Большая часть этой суммы была направлена в исторически «черные» учебные заведения и образовательные учреждения для латиноамериканцев.