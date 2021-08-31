Ведущие экономики мира не смогли восстановиться от коронавируса

Ведущие экономики мира, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по-прежнему не смогли в полной мере восстановиться от последствий пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ». Их ключевые показатели уступают уровню 2019 года.

Совокупный ВВП стран-членов ОЭСР во втором квартале 2021 года вырос на 1,6 процента по сравнению с первым кварталом (после роста в первом квартале на 0,6 процента). В абсолютных величинах показатель остается на 0,7 процента ниже допандемийного уровня.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

При сравнении данных отдельных стран наибольший разрыв с уровнем 2019 года зафиксирован у Великобритании — минус 4,4 процента. Далее следуют Италия (минус 3,8 процента), Франция и Германия (по минус 3,3 процента).

Исключение из общей тенденции составляют США, экономика которых во втором квартале 2021 года выросла на 0,8 процента по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

При этом в Великобритании также отмечен наибольший прирост ВВП квартал к кварталу — 4,8 процента в апреле-июне против 1,6 процента в январе-марте. Далее следуют Италия (2,7 процента против 0,2), США и Германия (у обоих 1,6 процента против 1,5 и двух процентов соответственно).