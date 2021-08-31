Раскрыта причина разрыва Децла с отцом

Хип-хоп-исполнитель Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) разорвал отношения с отцом Александром Толмацким-старшим из-за «конфликта поколений». Об этом телеведущая Ася Калясина заявила в пятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

Калясина, сотрудничавшая с рэпером, подчеркнула, что Децла очень травмировало расставание отца с матерью, что наложилось на стресс от популярности.

«Он себя вел независимо, типа, его это не касалось. Но на самом деле, я думаю, он очень сильно от этого пострадал. И потом, его отец — человек, который не понимает другого мнения, не слышит других людей вообще никогда. У них просто случился конфликт поколений. И Кирилл захотел жить своей жизнью, что абсолютно логично для мужчины, которому уже было 20 с лишним лет», — заявила ведущая.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 35 лет. Это произошло после концерта. В гримерке артисту вызвали скорую помощь, однако медики не успели спасти музыканта.

В пятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2004 году, успехе группы «Звери» и ремиксах Филиппа Киркорова, а также о самых громких хитах начала миллениума. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.