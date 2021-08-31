В России создали генерирующий энергию мета-атом

Российские физики совместно с зарубежными коллегами из Китая, Германии и Австралии создали мета-атом — структуру, способную генерировать энергию внутри себя и не излучать ее в окружающее пространство. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

В основе мета-атома лежит эффект анаполя (тороидального диполя), то есть конфигурации, когда электрические токи циркулируют на поверхности тора вдоль его меридианов. Волны, которые испускают электрические токи, одинаковы по амплитуде, но противоположны по фазе и подавляют друг друга в дальней зоне — области пространства, окружающей источник волн, в которой плотность потока энергии излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.

Ученые рассмотрели два вида структуры неизлучающих источников с эффектом анаполя. Исследователи предположили, что на основе этого эффекта можно создать мета-атом, который не излучает энергию в дальнюю зону и концентрирует ее в ближней зоне. Две структуры могут применяться по-разному в зависимости от предпочтительного типа полей, электрических или магнитных. Неизлучающие источники могут применяться в качестве средств беспроводной передачи энергии, бесконтактных зарядных устройств и датчиков.