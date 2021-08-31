Самый старый британец поделился секретом долголетия

Самый старый житель Великобритании поделился секретом своего долголетия. Об этом сообщает The Independent.

109-летний Джон Тиннисвуд утверждает, что прожил так долго, потому что каждую пятницу ел фиш-энд-чипс — английское блюдо, состоящее из жареной рыбы и картофеля фри.

Также британец посоветовал не пытаться превзойти свои возможности. «В противном случае вы повредите себе либо физически, либо умственно, — объясняет он. — Так что держитесь в рамках того, на что способны».

Джон Тиннисвуд родился в 1912 году. С 2012 года, когда он отметил столетний юбилей, британская королева ежегодно присылает ему телеграмму и поздравляет с днем рождения.

В 2020 году скончался британец Боб Уэйтон, считавшийся самым старым мужчиной в мире. Ему было 112 лет и 60 дней. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.