Галактики обвинили в «загрязнении» окружающей среды

Астрофизики из Австралии, Великобритании и США показали, что галактики обогащают проходящее через них вещество тяжелыми элементами. Статья исследователей опубликована в The Astrophysical Journal.

Материалы по теме Поворот не туда Российский астрофизик рассказал о своем исследовании необычного поведения группы экзопланет Алкоголь и рассолы Чем богаты черные дыры и бескрайние пустоши космоса

С помощью нового оборудования обсерватории Кека на Гавайях исследователи измерили металличность — относительную концентрацию элементов тяжелее водорода и гелия — в расположенной на расстоянии в 500 световых лет от Солнца галактике Mrk 1486. По словам ученых, галактика с очень быстрым звездообразованием была идеальным кандидатом — она расположена «ребром» к Земле и наблюдать прохождение через нее прохождение потоков межзвездного газа было относительно легко.

Исследователи установили, что металличность истекающего из галактики вещества в 1,6 раза выше таковой у межзвездной среды и в 6,3 раза выше, чем у аккрецируемого — притягиваемого гравитацией галактики из окружающей среды — газа. В галактике, как объясняют астрономы, это вещество используется для образования звезд. В их недрах через процесс термоядерного синтеза образуются новые, тяжелее, чем водород и гелий, элементы, которые затем высвобождаются путем образования новых и сверхновых, «загрязняя» истекающий из центра галактики газ.

Исследователи подчеркивают, что им удалось впервые подтвердить существование этого цикла за пределами Млечного Пути.