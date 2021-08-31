Наука и техника
 
Последние новости
Байдену предсказали новую фазу войны после ухода США из Афганистана
Российский чиновник заявил о своей невиновности в убийстве любовницы
В Египте грузовик сбил супружескую пару из России
Лобода помирилась с Киркоровым после обвинений в плагиате
Стала известна судьба забежавшей голой в бутик Louis Vuitton женщины
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Президентом Эстонии стал директор Национального музея Алар Карис
В ЕС не нашли нарушений со стороны Германии по «Северному потоку-2»
Раскрыто место пребывания комика Мирзализаде
Новости партнеров
Прослушать новость

Галактики обвинили в «загрязнении» окружающей среды

Ученые установили, что галактики обогащают тяжелыми элементами проходящий через них газ
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Астрофизики из Австралии, Великобритании и США показали, что галактики обогащают проходящее через них вещество тяжелыми элементами. Статья исследователей опубликована в The Astrophysical Journal.

С помощью нового оборудования обсерватории Кека на Гавайях исследователи измерили металличность — относительную концентрацию элементов тяжелее водорода и гелия — в расположенной на расстоянии в 500 световых лет от Солнца галактике Mrk 1486. По словам ученых, галактика с очень быстрым звездообразованием была идеальным кандидатом — она расположена «ребром» к Земле и наблюдать прохождение через нее прохождение потоков межзвездного газа было относительно легко.

Исследователи установили, что металличность истекающего из галактики вещества в 1,6 раза выше таковой у межзвездной среды и в 6,3 раза выше, чем у аккрецируемого — притягиваемого гравитацией галактики из окружающей среды — газа. В галактике, как объясняют астрономы, это вещество используется для образования звезд. В их недрах через процесс термоядерного синтеза образуются новые, тяжелее, чем водород и гелий, элементы, которые затем высвобождаются путем образования новых и сверхновых, «загрязняя» истекающий из центра галактики газ.

Исследователи подчеркивают, что им удалось впервые подтвердить существование этого цикла за пределами Млечного Пути.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объяснена природа загадочного космического излучения
Раскрыта загадка гигантской катастрофы в Млечном Пути
Низкую металличность признали помехой для рождения звезд в ранней Вселенной
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
09:4528 августа

Россиянам назвали признаки взлома смартфона

09:3328 августа

Российские «Панцири» научили уничтожать американские Harpoon

08:3828 августа

«Ростех» рассказал о применении боевых экзоскелетов в Сирии

Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
08:0628 августа

Российские «Кинжалы» запустят по-новому

05:5028 августа

Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов

05:1228 августа

В России создали боевой экзоскелет для солдат будущего

Наука и техника00:0110 июля
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год

«Мы то же самое повторим»

Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
03:1728 августа

Пуск американской ракеты отложили в последнюю секунду перед взлетом

01:2128 августа

Американский генерал предрек превосходство Китая над Россией

20:3127 августа

Предсказан «интернет-апокалипсис» из-за солнечной вспышки

Россия
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
«Старики просили помянуть их в библиотеке»
 
«Я думал, умру»
Очереди на операцию ждать полтора года — этого времени у Руслана нет. Мальчику нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Комаровский развеял мифы о частой детской проблеме и дал совет молодым родителям
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Популярная блогерша найдена мертвой в собственном доме
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Правительство России запустило Telegram-канал
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Популярная соцсеть лишит часть пользователей доступа
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
Genesis GV80 обновился и обзавелся шестиместной версией
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
Появились новые подробности об электрокарах Chery для России
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
На улицах Парижа ввели ограничение скорости 30 км/ч
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
УАЗ «Патриот» заступил на службу в армию Сербии
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Татарстане стартовал форум самозанятых
Уральская семья возродила столярное ремесло и рассказала об этом на весь мир
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В столице Башкирии проведут осенний марафон джаза
Все материалы