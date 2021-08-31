Отец нашел изобретательный способ проучить устроившего тайную вечеринку сына

Изобретательный отец воспользовался технологией Amazon Alexa, чтобы поймать сына, который устроил вечеринку и попытался тайком провести друзей в дом. Видео произошедшего он опубликовал в TikTok.

Пользователь Rhythmlessman узнал, что его сын Джесс собрался поздно ночью тайком устроить дома вечеринку с друзьями, и решил устроить отпрыску поучительный розыгрыш. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

На ней видно, как Джесс пробрался в дом вместе с толпой приятелей. Когда группа собралась в помещении, свет включился, и колонка Alexa зачитала длинное сообщение от отца.

В нем говорилось: «Привет, Джесс. В следующий раз просто скажи, что хочешь пойти погулять, и тебе не придется лезть через окно со всеми друзьями. Надеюсь, вам было весело, вы были в безопасности и не испачкали штаны, когда я начал говорить. Этот контент может стать вирусным в TikTok, спасибо за такую возможность».

Многие из друзей Джесса рассмеялись, а сын хозяина дома ответил отцу, показав в камеру наблюдения средний палец. Он сказал: «Пошел ты. Я люблю тебя. Нет, смотри на меня. Я люблю тебя, но пошел ты».

Видео набрало более 18 миллионов просмотров и множество комментариев. Один из пользователей написал: «Сколько людей он привел в дом? Черт». Другой отметил: «Надо было включить красный свет и вспышки и сказать басом: "Внимание, нарушитель! Полиция уведомлена, оружие активировано"».

Некоторые пользователи обсудили то, как сын разговаривает с отцом. Один из них написал: «У некоторых людей достаточно близкие отношения с родителями, и они могут ругаться на них, и родители не принимают это всерьез».

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, Великобритания, коварно отомстила бывшему партнеру с помощью колонки Alexa и пошла под суд. Она взломала умное устройство, находящееся в квартире бывшего, и сказала его новой партнерше собрать вещи и съехать.

