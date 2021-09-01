В Подмосковье выявили 543 случая COVID-19 за сутки впервые с апреля

В Подмосковье зарегистрировали 543 случая COVID-19 за сутки — это минимум с 13 апреля

В Подмосковье выявили 543 новых случая коронавируса — это минимальный показатель с 13 апреля. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в среду, 1 сентября.

543 новых случая COVID-19 выявили в Подмосковье впервые с 13 апреля

Днем ранее в Московской области выявили 758 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Подмосковье заболели 422 826 человек.

За сутки в Московской области умерли 14 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 7799 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 1281, общий — 364 990.

Ранее власти Подмосковья предупредили россиян о новой волне коронавируса. По словам зампредседателя областного правительства Светланы Стригунковой, рост заболевших будет наблюдаться осенью. Она также сообщила, что 2,5 миллиона подмосковных жителей привились от COVID-19.