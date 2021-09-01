Россия
 
Последние новости
Путин оценил результаты США в Афганистане
Путин заявил о передаче большинства новых бюджетных мест в региональные вузы
Зеленский предложил Всемирному банку в США построить дороги на Украине
В Федерации мигрантов России объяснили драки приезжих в Москве 
Украина и США договорились вместе наблюдать за околоземной орбитой
Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о сбывшейся детской мечте
Стало известно о срыве выхода нового гаджета Apple
Петербург опять обогнал Москву по суточному приросту случаев коронавируса
Акции «Яндекса» подорожали до исторического максимума
Новости партнеров
Прослушать новость

В Подмосковье выявили 543 случая COVID-19 за сутки впервые с апреля

В Подмосковье зарегистрировали 543 случая COVID-19 за сутки — это минимум с 13 апреля
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Подмосковье выявили 543 новых случая коронавируса — это минимальный показатель с 13 апреля. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в среду, 1 сентября.

543
новых случая COVID-19
выявили в Подмосковье впервые с 13 апреля

Днем ранее в Московской области выявили 758 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Подмосковье заболели 422 826 человек.

За сутки в Московской области умерли 14 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 7799 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 1281, общий — 364 990.

Ранее власти Подмосковья предупредили россиян о новой волне коронавируса. По словам зампредседателя областного правительства Светланы Стригунковой, рост заболевших будет наблюдаться осенью. Она также сообщила, что 2,5 миллиона подмосковных жителей привились от COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Подмосковья предупредили россиян о новой волне коронавируса
В Подмосковье разыграли вторую квартиру среди привившихся от COVID-19
2,5 миллиона подмосковных жителей привились от коронавируса