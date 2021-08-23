Власти Подмосковья предупредили россиян о новой волне коронавируса

Глава Минздрава Подмосковья Стригункова заявила, что осенью будет новая волна коронавируса

Глава министерства здравоохранения Подмосковья, зампредседателя областного правительства Светлана Стригункова предупредила россиян о новой волне коронавируса. Она полагает, что рост заболевших будет наблюдаться осенью. Ее слова приводит РИА Новости.

Стригункова также обратилась в губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой поручить главам городских округов оказать содействие в регистрации машин скорой помощи в ГИБДД.

По данным на 22 августа, общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии составило 6 747 087.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции — это вакцинация 80-90 процентов населения всей планеты.