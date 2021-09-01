Гигантский тепловой пузырь оказался причиной катастрофической засухи

Ученые показали, что гигантский пузырь теплой воды в юго-западной части Тихого океана, называемый «каплей», связан с мегазасухой в Чили. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Climate.

Исследователи провели компьютерное моделирование для измерения физических характеристик «капли», которая наблюдалась с 1979 по 2018 год, и обнаружили, что вода стала в ней на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем 40 лет назад. Это примерно в три раза превышает среднемировое повышение температуры поверхности моря.

Считается, что повышение глобальной температуры, вызванное антропогенным сжиганием ископаемого топлива, отчасти является причиной увеличения размера теплой «капли», которая сейчас примерно равна площади Австралии. Эта «капля» отличается от других подобных явлений долговечностью, что также объясняется изменениями климата. По данным Национальных центров экологической информации, океан поглощает более 90 процентов избыточного тепла, вызванного выбросами парниковых газов. Сама «капля» выделяет тепло, уходящую в атмосферу, которое затем переносится воздушными массами на большое расстояние.

Оказалось, что именно «капля» стала причиной появления области высокого давления над Чили, которая способствовала уменьшению количества осадков и усилила жаркие и засушливые погодные условия в стране. Продолжительная засуха, которая длится несколько лет, привела к гибели десятков тысяч сельскохозяйственных животных и истощению водных ресурсов. Чилийские власти заявили, что катастрофическая засуха является признаком климатического кризиса. Горный хребет Анд лишился снежных покровов, а уровень водохранилищ в столице Сантьяго сильно понизился.