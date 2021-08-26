Древняя ДНК раскрыла неизвестные подробности о предках людей

Международная группа исследователей изучила геном останков, найденных в Уолласеа в Индонезии, и раскрыла ранее неизвестные подробности о связях между древними группами людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Археологические находки показывают, что предки Homo sapiens жили на островах Уолласеа еще 47 тысяч лет назад. Одним из самых ярких археологических открытий в этом регионе является Тоалиский технологический комплекс, датируемый гораздо более поздним периодом между 8000 и 1500 годами назад. Среди предметов, изготовленных людьми тоалийской культуры, были обнаружены характерные каменные наконечники стрел, известные как острия Мароса. Тоалийская культура была обнаружена только на относительно небольшой территории на южном полуострове Сулавеси.

Исследователям удалось отнести захоронение в Леанг Паннинге к этой культуре. Для ученых это было серьезной проблемой, поскольку останки сильно пострадали от условий тропического климата. Анализ показал, что человек из Леанг Паннинга был родственником первых современных людей, которые распространились в Океанию из Евразии около 50 000 лет назад. Подобно геному коренных жителей Новой Гвинеи и Австралии, геном человека в Леанг Паннинге содержал следы денисовской ДНК.

Денисовцы — это вымершая группа архаичных людей, известная прежде всего по находкам в Сибири и Тибете. Это подтверждает предыдущую гипотезу о том, что денисовцы занимали гораздо большую географическую территорию. Сравнение с геномными данными охотников-собирателей, живших к западу от Уолласеи примерно в то же время, что и человек в Леанг Паннинге, не раскрыло никаких следов денисовской ДНК.

В обнаруженных останках также выявили долю ДНК от древней азиатской популяции. Для ученых это стало неожиданностью, поскольку известно о распространении современного человека из Восточной Азии в регион Уолласеа, но это произошло гораздо позже, около 3500 лет назад.