В ДНК жителей Филиппин нашли значительное «наследство» денисовцев

Исследователи из Филиппин и Швеции обнаружили присутствие у представителей коренной народности айта магбукон ДНК денисовцев — наибольшее среди людей на настоящий момент. Статья ученых опубликована в журнале Current Biology.

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Своей целью ученые ставили установление демографической истории Филиппин. Им удалось собрать и проанализировать 2,3 миллиона генотипов 1107 представителей 118 этнических групп островов. По ним исследователям удалось восстановить историю смешения современных и древних людей, в том числе денисовцев — вымершего подвида людей, чьи останки были впервые обнаружены в Денисовой пещере на Алтае.

У одной из групп — обитающей на острове Лусон народности айта магбукон — специалисты нашли значительное присутствие ДНК денисовцев. Этого «наследства» у них на 30-40 процентов больше, чем у австралийских аборигенов или жителей Новой Гвинеи, у которых ранее был зафиксирован наибольший процент денисовского ДНК.

Вероятно, предки айта магкбукон по прибытии на территорию нынешних Филиппин смешались с существовавшими в то время островными популяциями денисовцев. Однако в отличие от других народностей, айта магбукон далее практически ни с кем не смешивались, чем и может объясняться столь высокая доля ДНК денисовцев.

