Раскрыты новые подробности о появлении человечества

Ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии проанализировали геном женщины, жившей 34 тысячи лет назад. Оказалось, что 25 процентов своей ДНК она унаследовала от людей, которые поселились в западной части Евразии. Кроме того, она несла в себе гены денисовцев, вымершего вида человека. Результаты научной работы, в которой раскрываются новые подробности о появлении современного человечества, специалисты опубликовали в журнале Science.
Исследователи проанализировали ДНК, выделенную из черепного свода древнего человека женского пола, останки которого были найдены в долине Салхит в Восточной Монголии. Они сравнили геном с геномом другого древнего человека из Восточной Азии, жившего 40 тысяч лет назад. Оба индивида оказались связаны в большей степени с азиатской популяцией, а не с европейской. Однако оказалось, что четверть генома женщины произошла от европейцев, которые смешивались с древними сибиряками. Это доказывает, что миграции людей, населяющих Евразию, происходили уже 35 тысяч лет назад.
Оба генома содержат не только ДНК неандертальцев, но и гены денисовцев. Это также показывает, что люди современного типа смешивались с другими видами рода Homo 40 тысяч лет назад. Однако это смешивание происходило несколько раз независимо друг от друга. Расположение денисовской ДНК в геноме древних азиатов совпадает с расположением таковой у представителей современного населения Восточной Азии, но не у жителей Океании.
Согласно палеоантропологическим данным, современный человек появился в Африке в период 200-400 тысяч лет назад. При этом основная волна миграции произошла 60 тысяч лет назад, хотя еще до нее Homo sapiens переселялись в Евразию небольшими группами. Переселенцы смешивались с другими древними гоминидами — неандертальцами, денисовцами и еще не идентифицированными видами.
Денисовцы (Homo altaensis) — вымерший вид или подвид древних людей, известный по фрагментарным окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Считаются сестринской группой по отношению к неандертальцам.