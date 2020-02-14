В ДНК людей нашли следы загадочного существа

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) нашли в генофонде современных африканцев следы загадочного гоминида, который не относится ни к одному из известных предков человека. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи полагают, что таинственный предок откололся от линии предков человека еще до неандертальцев. Считается, что анатомически современные люди возникли в Африке, и, как только Homo sapiens мигрировали в Европу и Азию, они начали скрещиваться с близкородственными видами, такими как неандертальцы и денисовцы. Таким образом, коренные жители Западной Африки, например, народы йоруба и менде, не обладают генами этих видов. Однако результаты нового исследования показывают, что их предки смешивались с другим близкородственным видом.

Специалисты сравнили 405 современных геномов из популяций йоруба и менде с геномами неандертальцев и денисовцев. Оказалось, что популяции в Западной Африке имеют 2-19 процентов ДНК неизвестного существа, относящегося к гоминидам. Результаты подтверждаются несколькими другими исследованиями, которые показывают, что в Африке между архаичными людьми и людьми современного типа были многократные скрещивания.

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