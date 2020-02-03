Пересмотрена история раннего человечества

Ученые Принстонского университета в США впервые выявили гены неандертальцев у африканцев, что позволяет пересмотреть историю раннего человечества. Ранее считалось, что ДНК вымерших родственников современных людей встречается только у неафриканских популяций. Об этом сообщает издание Science Alert.

Изначально было известно о присутствии ДНК неандертальцев в современной азиатской, европейской и американской популяциях. Считалось, что в среднем около двух процентов нашего генома было унаследовано от неандертальцев. Однако последующие исследования показали, что доля варьируются у различных популяций по всему миру. Так, исследования продемонстрировали, что у азиатов на 20 процентов больше неандертальской ДНК, чем у европейцев.

В новом исследовании ученые обратились к секвенированному геному (то есть последовательность нуклеотидов полностью определена) неандертальцев и применила принцип, согласно которому близкие семейные отношения с большей вероятностью способствуют большему числу одних и те же генетических последовательностей. Оказалось, что в африканских геномах имеются участки ДНК, полученные от азиатских неандертальцев, чья доля составляет 0,3 процента.

Ученые полагают, что в последние 20 тысяч лет некоторые группы неандертальцев возвращались в Африку. Кроме того, результаты новой исследовательской работы указывают на то, что доля неандертальской ДНК у азиатских популяций может лишь на 8 процентов превышать долю у европейцев, а не на 20 процентов.

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