Доказана главная теория появления современного человека

Ученые Университета Барселоны (Испания) нашли новые доказательства «самоодомашнивания» человека — гипотезы, согласно которой люди стали более дружелюбными и способными сотрудничать. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили клетки нервного гребня — временного органа, возникающего при эмбриональном развитии. Он состоит из мигрирующих клеток, способных развиваться в различные анатомические структуры. Предполагается, что сниженное количество этих клеток играет важную роль в процессе одомашнивания животных.

Специалисты сфокусировались на синдроме Вильямса — расстройстве развития нервной системы, для которого характерна специфическая внешность, умственная отсталость. Он возникает при дефиците клеток нервного гребня. Ученые выяснили, что ключевую роль играет ген BAZ1B, чья низкая активность затормаживает формирование гребня, а высокая — усиливает миграцию клеток.

Среди современных людей была обнаружена высокая степень изменчивости как самого гена BAZ1B, так и других генов, которые он регулирует. Это повлияло как на эволюцию черт лица человека, так и на его когнитивные способности и поведение. У неандертальцев был более низкий уровень изменчивости гена.

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