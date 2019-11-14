Опровергнут миф о появлении древнего разума

Ученые Университета Аделаиды выяснили, что живущие в настоящее время большие человекообразные обезьяны умнее австралопитеков. Это изменяет представление об интеллектуальных способностях ранних предков человека, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи измерили скорость потока крови к отделам мозга, отвечающими за высшие психические функции. Они основывались на размере отверстий в черепе, через которые проходят кровеносные сосуды. Этот метод протестировали на людях и других млекопитающих, после чего его применили к 96 черепам приматов и 11 окаменелым черепам австралопитеков. Оказалось, что у современных обезьян кровоток, обеспечивающий питание когнитивных участков мозга, был вдвое сильнее, чем у древних приматов.

Результаты подвергают сомнению предположение о прямой связи между размером мозга и интеллектом у предков человека. Важную роль играют также связи между нейронами — синапсы. Подсчитано, что на синаптическую активность мозг тратит 70 процентов доступной ему энергии, которую обеспечивает приток крови.

Человекообразные обезьяны демонстрируют самый высокий интеллект среди всех животных, кроме человека. Так, самка гориллы Коко научилась понимать свыше двух тысяч английских слов и овладела тысячей жестов амслена — американского языка глухих. Шимпанзе Уошо смогла выучить 350 жестов.

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