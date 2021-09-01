Собака заставила не знавшую о раке хозяйку пойти к врачу и спасла ей жизнь

Парикмахер из Великобритании узнала, что у нее рак третьей стадии благодаря собаке

41-летняя парикмахер из английского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, Тесс Робисон узнала, что больна раком благодаря своей собаке породы чихуахуа. Об этом сообщает Daily Mail.

Робинсон страдала от болей в спине и вздутия живота, которые списывала на непереносимость пищи. Однажды собака британки по кличке Лола прыгнула ей на живот. В месте, куда приземлилась чихуахуа, образовалась шишка, что заставило женщину пойти к врачу.

По результатам осмотров и анализов выяснилось, что у нее рак яичников третьей стадии. «Диагноз меня огорчил, но самое главное — я смогла получить необходимое лечение. Если бы я промедлила, было бы уже слишком поздно. Я искренне считаю, что Лола спасла мне жизнь», — сказала британка.

Робисон прошла шесть курсов химиотерапии, также ей удалили матку с придатками. Она закончила лечение и в сентябре должна получить заключение врачей. По словам женщины, за период болезни она многому научилась и стала ценить жизнь — британка больше не хочет откладывать мечты на потом и планирует открыть свой салон красоты. Также парикмахерша и ее 34-летний муж Пол планируют усыновить ребенка.

Ранее сообщалось, что американка, у которой обнаружили рак груди третьей стадии, уверена, что ее домашний питомец — кот Огги — нашел опухоль намного раньше врачей. По ее словам, кот пытался предупредить ее о наличии заболевания.