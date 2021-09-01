В горах Чечни поищут новые месторождения подземных вод

Власти Чечни решили организовать в горных районах поиск новых месторождений подводных вод. Как сообщает ТАСС, этот вопрос обсуждался на встрече председателя правительства республики Муслима Хучиева с исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгением Петровым.

По словам Хучиева, на встрече обсуждались вопросы проведения геологоразведочных работ на территории региона для обеспечения качественной питьевой водой населения горных районов республики. Он отметил, что в горах основным источником питьевого водоснабжения являются поверхностные воды, однако они зачастую не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На встрече также обсудили вопрос бурения скважины «Северо-Бенойская № 1» глубиной 6 500 метров для увеличения добычи углеводородного сырья.

Петров пообещал, что ведомство окажет посильную помощь и поддержку и решении этих вопросов.