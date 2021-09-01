Опасное пятно в Средиземном море из-за утечки топлива подобралось к Кипру

Управление рыболовства и морских исследований Кипра заявило о приближении нефтяного пятна к восточному побережью острова. Загрязнение Средиземного моря произошло в результате утечки топлива во время аварии на тепловой электростанции в Сирии около недели назад, сообщает «Би-би-си».

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Топливное пятно в море после ЧП на предприятии в городе Банияс (Baniyas) оценивалось сирийскими властями как «небольшое». Как сообщили официальные лица, на месте разлива нефти провели очистительные мероприятия, но часть горючего уже на следующий день отнесло на 20 километров к северу. По данным экологов, собранных со спутника на 31 августа, пятно распространилось дальше вдоль побережья и покрыло почти 150 квадратных километров моря.

Об угрозе загрязнения побережья Северного Кипра заявил премьер-министр Эрсан Санер (Ersan Saner). По прогнозам экспертов, уже во вторник пятно подойдет к полуострову Карпас (Karpas), сейчас оно находится неподалеку от мыса Апостолос-Андреас (самой восточной точки Северного Кипра) в 130 километрах от Банияса. Политик заявил, что за ситуацией следят в сотрудничестве с Турцией. «Сделаем все необходимое, чтобы предотвратить ущерб нашей стране в результате сирийской аварии», — подчеркнул политик.

В начале августа крупный разлив нефти произошел на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony. Изначально сообщалось о загрязнении площадью 200 квадратных метров, позже стало известно, что площадь выросла до 80 квадратных километров. Кандидат географических наук Ирина Черкашина отметила, что ЧП грозит еще большими экологическими проблемами.