Хакеры спрятали вирусы в видеокарты

Хакеры научились взламывать компьютеры через видеокарты. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты обратили внимание на новый метод взлома компьютера, описанный на форуме в интернете, название которого решили не раскрывать. Судя по представленным изображениям, данный форум является русскоязычным. Анонимный автор рассказал, что разработал метод, посвященный тому, как спрятать вредоносный код в графическом процессоре видеокарты и затем исполнить его на ПК жертвы. По его словам, данный код невозможно найти с помощью антивируса, так как программа сканирует только оперативную память устройства.

Разработчик отметил, что успешно протестировал код на видеокартах Intel (серий UHD 620/630), AMD Radeon RX 5700 и Nvidia GeForce GTX 740M, GTX 1650. Способ взлома работает только на компьютерах под управлением Windows, поддерживающих фреймворк OpenCL не ниже версии 2.0.

Как заметили журналисты, первое сообщение автора на форуме появилось 8 августа. 25 августа специалист признался, что продал свою разработку, стоимость продажи не раскрывается.

Вредоносное ПО на базе GPU уже создавалось, однако автор нового метода рассказал, что его разработка функционирует иным способом. После того как журналисты сообщили о продаже технологии по взлому компьютеров через видеокарты, представители исследовательской команды Vx-underground заявили, что продемонстрируют ее работу в ближайшее время.

Ранее сотрудники Дрезденского технического университета сообщили, что процессоры AMD можно взломать с помощью атаки типа Meltdown, которая была описана в 2018 году. При этом несколько лет назад инженеры AMD заявляли, что разработанное ими оборудование невозможно скомпрометировать.