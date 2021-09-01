Сектанты выбросили в реку сотни обезглавленных коз

В реку Чаттахучи, расположенную в Атланте, штат Джорджия, США, за последние несколько лет сбросили трупы порядка двухсот обезглавленных коз. Об этом сообщается на сайте телеканала Channel 2 Action News.

Сотрудники канала расследуют причину массовой гибели коз. Предположительно, животных принесли в жертву приверженцы афроамериканской синкретической секты под названием Сантерия.

По словам эколога Джейсона Улсета, в пятницу, 30 августа, он видел обезглавленные тела 30 животных, одновременно плывущие по реке. «За последние несколько лет я видел сотни трупов коз, но до недавнего времени никогда не встречал больше 20-30 за один раз», — рассказал он. Американец добавил, что воду, в которую сбрасывают трупы коз, используют как питьевую пять миллионов человек.

Сообщается, что жертвоприношения происходят днем. Однажды местный житель снял на видео, как мертвого козла бросают в реку с моста и поделился роликом с Улсетом. По словам очевидца, он слышит всплески от падающих в реку животных как ночью, так и днем.

В 2019 году сотрудники телеканала обнаружили останки кур, головы коз и кокосы на железнодорожных путях в Атланте. В тот раз оказалось, что останки были частью религиозной церемонии последователей Сантерии. «Козлов мы используем для празднования победы, а коз — для благословения детей», — объяснил священник Шанго.

Сантерия — общее название группы афроамериканских синкретических сект в Америке. Вероучение базируется на устных легендах и преданиях африканцев. Оно сочетает в себе элементы как традиционных племенных верований, так и католицизма.

Ранее сообщалось, что в нигерийском штате Эбоньи сектанты похитили студента и попытались похоронить его заживо. Пострадавший, 20-летний Сандей Оджи, утверждал, что нападавшие приняли его за члена враждебного культа, неделю назад убившего их единоверца.

