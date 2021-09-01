Из жизни
 
Последние новости
Российский спецназ вошел в горячую точку у границы с Израилем в Сирии
«Магнит» согласился доплатить за покупку «Дикси»
Названо непобедимое российское оружие
В Таджикистане напомнили о необходимости соблюдать российские законы
Гейджи посетовал на уход Нурмагомедова из UFC
Windows 11 запретили устанавливать на старые ПК
Зеленский заявил о недостаточной поддержке НАТО
Собянин назвал Москву главным донором России
Названы московские районы-лидеры по росту числа квартир в продаже
Новости партнеров
Прослушать новость

Сектанты выбросили в реку сотни обезглавленных коз

Трупы сотен обезглавленных коз нашли в реке Чаттахучи в США
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

В реку Чаттахучи, расположенную в Атланте, штат Джорджия, США, за последние несколько лет сбросили трупы порядка двухсот обезглавленных коз. Об этом сообщается на сайте телеканала Channel 2 Action News.

Сотрудники канала расследуют причину массовой гибели коз. Предположительно, животных принесли в жертву приверженцы афроамериканской синкретической секты под названием Сантерия.

По словам эколога Джейсона Улсета, в пятницу, 30 августа, он видел обезглавленные тела 30 животных, одновременно плывущие по реке. «За последние несколько лет я видел сотни трупов коз, но до недавнего времени никогда не встречал больше 20-30 за один раз», — рассказал он. Американец добавил, что воду, в которую сбрасывают трупы коз, используют как питьевую пять миллионов человек.

Сообщается, что жертвоприношения происходят днем. Однажды местный житель снял на видео, как мертвого козла бросают в реку с моста и поделился роликом с Улсетом. По словам очевидца, он слышит всплески от падающих в реку животных как ночью, так и днем.

В 2019 году сотрудники телеканала обнаружили останки кур, головы коз и кокосы на железнодорожных путях в Атланте. В тот раз оказалось, что останки были частью религиозной церемонии последователей Сантерии. «Козлов мы используем для празднования победы, а коз — для благословения детей», — объяснил священник Шанго.

Сантерия — общее название группы афроамериканских синкретических сект в Америке. Вероучение базируется на устных легендах и преданиях африканцев. Оно сочетает в себе элементы как традиционных племенных верований, так и католицизма.

Ранее сообщалось, что в нигерийском штате Эбоньи сектанты похитили студента и попытались похоронить его заживо. Пострадавший, 20-летний Сандей Оджи, утверждал, что нападавшие приняли его за члена враждебного культа, неделю назад убившего их единоверца.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Юношу признали виновным в убийствах после сделки с демоном
Сектанты попытались заживо похоронить студента
Дети сектанта с 27 женами рассказали о жизни в семье со 150 братьями и сестрами
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
12:0227 августа

Женщина рассказала о жизни без пупка из-за редкого врожденного дефекта

11:0627 августа

Диетолог назвала пять бесполезных диет

10:0127 августа

Придворные убедили принца Гарри и Меган Маркл в правильности их решения

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
09:0027 августа

Мужчина 30 лет играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл миллиард рублей

07:0527 августа

Диетолог назвала пять худших занятий на голодный желудок

05:0027 августа

Молодожен умер через два дня после свадьбы

Из жизни00:03 2 июля

«Ружье не поможет»

Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
02:1227 августа

Мечтающий дожить до 200 лет инвестор поделился секретами долголетия

21:0326 августа

В карман мужчины в костюме кенгуру запрыгнул кенгуренок

20:1226 августа

Дикие слоны напали на деревню и затоптали пожилую пару и их внука

Россия
Директор отчитала поправившего Путина в вопросе войн школьника
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Герман Греф рассказал о важности soft skills для развития человека
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Учащиеся физтех-лицея не смогли решить заданную Мишустиным задачу
Все материалы
Мир
В США учителей лишили зарплаты за принуждение детей к ношению масок
Конгрессмен предрек США кровопролитие из-за «украденных выборов»
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
В новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
«Талибан» пойдет на диалог с Панджшером только под давлением мирового сообщества
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Все материалы
Бывший СССР
Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе
Лукашенко анонсировал подписание плана интеграции с Россией
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Зеленский рассказал о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе
Крымские посиделки.
На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?
Все материалы
Экономика
Власти оценили риски повышения цен на бензин в России
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
В России выросли цены на автомобили
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Новая бесплатная «СберКарта» научит детей пользоваться деньгами с 6 лет
Google обжалует штраф на полмиллиарда евро
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер заявил о ненависти к Сталину и сравнил его с Гитлером
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста запретила лучшей подруге приходить на свадьбу по неожиданной причине
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Собчак устроила скандал полиции на свадьбе Моргенштерна
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
Kia показала новый Sportage для Европы
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
До России добрался Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
Hyundai раскрыла внешность кроссовера Casper
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Представлен самый мощный Mercedes-AMG
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Назван российский город с самым высоким туристическим потенциалом
В Новосибирске собрали 900 тонн макулатуры и 15 тонн батареек
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Фермер проехал на автомобиле через всю Россию
Все материалы