Юношу признали виновным в убийствах после сделки с демоном

В Великобритании суд признал 19-летнего юношу виновным в убийстве двух женщин ради выигрыша в лотерею. Об этом сообщает Reuters.

Даниал Хуссейн (Danyal Hussein) совершил преступление в начале июня 2020 года. Его жертвами стали 46-летняя Бибаа Хенри (Bibaa Henry) и ее 27-летняя сестра Николь Смоллмен (Nicole Smallman), возвращавшиеся домой после празднования дня рождения. Юноша напал на сестер в парке на северо-западе Лондона и ударил их ножом 36 раз. Спустя четыре недели его нашли по следам крови на месте преступления.

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По версии полиции, Хуссейн верил, что заключил сделку с «могущественным королем Люцифугом Рофокалем» — демоном, который, согласно «Великому гримуару», был премьер-министром преисподней. У юноши нашли подписанный кровью договор, согласно которому он должен был «проводить минимум шесть жертвоприношений каждые шесть месяцев до тех пор, пока свободен и физически способен на это».

Хуссейн надеялся, что сделка с дьяволом поможет ему выиграть суперджекпот лотереи Mega Millions, и после убийства приобрел три лотерейных билета. «Я и мои коллеги абсолютно уверены, что он пошел бы и на новые убийства», — утверждает старший детектив Саймон Хардинг (Simon Harding), который вел расследование.

Полицейские описывают Хуссейна как «очень высокомерного», но вполне заурядного молодого человека. В 2017 году школа, где он учился, сообщала, что юноша придерживается ультраправых взглядов. У него диагностировали легкую форму аутизма, однако он не наблюдался у специалистов.

Наказание, которое понесет Хуссейн, пока не определено.

В прошлом году в нигерийском штате Эбоньи сектанты похитили студента и попытались похоронить его заживо. Пострадавший, 20-летний Сандей Оджи, утверждал, что нападавшие приняли его за члена враждебного культа, неделю назад убившего их единоверца.